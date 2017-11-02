На стройплощадке в Ростовской области обезвредили два боеприпаса времен ВОВ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя — РИА Новости, Иван Капустин. Взрывотехники обезвредили на строительной площадке в Таганроге Ростовской области два боеприпаса времён Великой отечественной войны, сообщил РИА Новости представитель управления Росгвардии по региону.

"В Управление Росгвардии по Ростовской области поступила информация об обнаружении в Таганроге на строительной площадке предметов, внешне похожих на крупнокалиберные боеприпасы. На место обнаружения незамедлительно прибыли специалисты инженерно-технической группы таганрогского ОМОН", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники Росгвардии взяли место обнаружения боеприпасов под охрану и провели их обследование. Специалисты установили, что обнаруженные предметы являются артиллерийскими снарядами времен Великой Отечественной войны калибра 76 мм с явными следами коррозии.

В данный момент боеприпасы переданы для уничтожения саперам министерства обороны.