Помогавший боевикам житель Ингушетии предстанет перед судом

НАЛЬЧИК, 2 ноя – РИА Новости. Прокуратура Ингушетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в пособничестве участникам незаконного вооруженного формирования, сообщает региональное надзорное ведомство.

"Следствием установлено, что 22-летний житель города Малгобек с ноября 2016 года оказывал помощь участникам действовавшего на территории республики незаконного вооруженного формирования в обеспечении связи между участниками бандподполья и обеспечении их предметами обихода", — говорится в сообщении.

Мужчине предъявлено обвинение по статье "Пособничество незаконному вооруженному формированию, не предусмотренному федеральным законом" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

"После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Малгобекский городской суд", — уточняет прокуратура.