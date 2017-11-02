В Чечне ранены двое военнослужащих при подрыве в лесном массиве

ГРОЗНЫЙ, 2 ноя – РИА Новости. Двое военнослужащих Минобороны РФ ранены при подрыве на неустановленном взрывном устройстве в лесном массиве в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах региона.
"При проведении разведывательно-поисковых мероприятий в горно-лесистой местности в 12 километрах от населенного пункта Янди на неустановленном взрывном устройстве подорвались двое военнослужащих. Оба госпитализированы с осколочными ранениями, у одного из военных сильно повреждена стопа", — отметил собеседник.
Предположительно, взрывчатка была заложена вблизи старого схрона, оборудованного боевиками, сказал источник.
Проводятся оперативно-следственные мероприятия.