Работники ульяновского детсада не оказали помощь обварившейся супом девочке

САМАРА, 2 ноя — РИА Новости. Работники детсада в Ульяновске не оказали своевременно помощь маленькой девочке, обварившейся супом, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратура провела проверку по факту доставления в учреждение здравоохранения годовалой девочки с ожогом руки и требует привлечь к ответственности должностных лиц детского сада, чья некомпетентность способствовала травмированию малолетней воспитанницы", — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в конце сентября. По данным прокуратуры, из-за халатности воспитателя и ее помощника девочка опрокинула на себя тарелку с разогретым до высокой температуры супом. Сотрудники детского сада не приняли надлежащих мер к своевременному оказанию ребенку медицинской помощи.

Прокурор Железнодорожного района Ульяновска потребовал от заведующей детского сада принять меры и привлечь воспитателя к ответственности, говорится в сообщении.