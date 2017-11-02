В петербургском торговом центре выявили вспышку сальмонеллеза

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Вспышка сальмонеллеза зарегистрирована среди работников торгового комплекса "Народный" в Санкт-Петербурге, сообщает городское управление Роспотребнадзора.
Отмечается, что заболевания протекают в легкой, средней и тяжелой форме, смертельных случаев не зарегистрировано. Все заболевшие являются гражданами Таджикистана и Узбекистана.
"Со стороны администрации торгового комплекса "Народный" должностным лицам управления оказывалось противодействие, в связи с чем санитарно-эпидемиологическое расследование проводится при силовой поддержке правоохранительных органов", — сообщает ведомство.
Следственные органы проводят проверку по этому факту.
"По предварительным данным, неустановленными лицами из числа работников одной из организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих питание сотрудников универсама "Народный", расположенного в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, были нарушены санитарно-эпидемиологического правила, что повлекло отравление более 20 человек", — говорится в сообщении ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.