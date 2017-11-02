В петербургском торговом центре выявили вспышку сальмонеллеза

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Вспышка сальмонеллеза зарегистрирована среди работников торгового комплекса "Народный" в Санкт-Петербурге, сообщает городское управление Роспотребнадзора.

"В период с 31 октября по 1 ноября среди сотрудников торгового комплекса "Народный" (ООО "АртПромСтрой", ООО "ПИК", ООО "ЛОТТА", ООО "Эдельвейс"), расположенного по проспекту Косыгина, дом 21, зарегистрировано 33 случая сальмонеллезной инфекции. Госпитализировано 32 больных", — говорится в сообщении.

Отмечается, что заболевания протекают в легкой, средней и тяжелой форме, смертельных случаев не зарегистрировано. Все заболевшие являются гражданами Таджикистана и Узбекистана.

"Со стороны администрации торгового комплекса "Народный" должностным лицам управления оказывалось противодействие, в связи с чем санитарно-эпидемиологическое расследование проводится при силовой поддержке правоохранительных органов", — сообщает ведомство.

Также сообщается, что в связи с выявленными нарушениями законодательства управление составило протоколы о временном запрете деятельности этих предприятий.

Следственные органы проводят проверку по этому факту.

"По предварительным данным, неустановленными лицами из числа работников одной из организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих питание сотрудников универсама "Народный", расположенного в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, были нарушены санитарно-эпидемиологического правила, что повлекло отравление более 20 человек", — говорится в сообщении ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.