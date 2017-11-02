В Вологодской области более 22 тысяч человек остались без электричества

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Около 22,55 тысячи человек в Вологодской области остались без электроснабжения из-за отключения на воздушной линии электропередачи (ВЛ) "Подпорожская — Белоусово", говорится в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ. © РИА Новости / Сергей Ещенко Перейти в фотобанк В Мурманске более 30 тысяч человек остались без электричества

В четверг в 10.10 действием защит отключилась ВЛ 110 кВ "Подпорожская — Белоусово" ("МРСК Северо-Запада") с неуспешным автоматическим повторным включением, отмечает ведомство.

"Обесточены ПС (подстанции) 110 кВ — 6 ("Белоусово", "Восточная", "Устье", "Андома", "Мегра", "Ошта"). Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в городе Вытерга (около 22,55 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей — 16 МВт", — говорится в сообщении.

Ведутся аварийно-восстановительные работы.