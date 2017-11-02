ФСБ возбудила три уголовных дела из-за подрывов газопроводов в Крыму‍

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Из-за повреждений газопроводов и ЛЭП в Крыму возбудили три уголовных дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Что произошло

Расследование ведется по части 1 статьи 281 УК (диверсия).

В среду в Крыму сообщили о повреждении двух линий газопровода. По данным главы компании "Крымгазсети" Сергея Тарасова, газа лишились поселки в районе Алушты: Виноградное, Малый Маяк, Утес, Пушкино, всего около полутора тысяч абонентов.

Он также не исключил искусственное вмешательство в работу газопровода.

"Характер повреждения газопровода говорит о внешнем воздействии, возможно, это был подрыв", — сказал РИА Новости Тарасов.

По словам главы компании, повреждена труба среднего давления диаметром 219 миллиметров, а не газораспределительный пункт (ГРП).

В "Крымэнерго" также сообщали о повреждении двух ЛЭП 110 кВ, которые питают электричеством Алушту и весь Южный берег Крыма.

Работы по восстановлению

Глава республики Сергей Аксенов заверил, что ситуация на полуострове находится под контролем. По его словам, электроснабжение полностью восстановят в течение 72 часов.

Вечером в среду он сообщил, что работы на газопроводах завершились.

"Благодарю всех, кто принимает участие в этой работе. Спасибо за оперативность и профессионализм!" — заключил глава Крыма.

В свою очередь, глава компании "Крымгазсети" Сергей Тарасов рассказал, что газ всем потребителям в селах на Южном берегу Крыма подадут в четверг в светлое время суток.

"Повреждения газопроводов устранены, газ подан в магистрали", — добавил он.

Процедура подачи газа абонентам связана с проведением подомовых обходов, что необходимо с точки зрения безопасности, отметил глава компании.

После произошедшего в аэропорту Симферополя, на Керченской паромной переправе, а также на складах с вооружением Черноморского флота усилили меры безопасности.

Год назад Крым оказался полностью обесточен из-за подрыва радикалами опор ЛЭП, идущих с Украины. На полуострове ввели режим ЧС. Ситуацию удалось выправить в декабре 2015 года, когда запустили первые две нитки энергомоста из Краснодарского края. Третью нитку ввели в апреле следующего года, а запуск последней, четвертой, состоялся в мае 2016-го.

Диверсия и дестабилизация

Эксперты, комментируя повреждения газопроводов в Крыму, заявили, что это могло быть спланированной диверсией, а энергообъекты нуждаются в дополнительной защите.

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко отметил, что версия диверсии имеет право на существование.

"Газопровод внешний, идет над поверхностью. Время выбрано правильно с точки зрения организации диверсий, потому что, по всем прогнозам на зиму, потребность в газе будет высокой. Не исключено, что за этим могут стоять те, кто хочет дестабилизировать ситуацию в Крыму и Севастополе", — сказал он.

Политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук назвал произошедшее терактами.

"Теракты, сразу оговоримся, которые не принесли серьезных разрушений инфраструктуры, и она будет быстро восстановлена", — отметил он, добавив, что террор стал приметой времени и только всеобщими усилиями можно его ликвидировать.

По его словам, нежелание стран Запада сформировать единый с Россией фронт борьбы против терроризма на деле оборачивается фактическим попустительством преступникам.

"Я не исключаю, что такая ситуация провоцирует врагов Крыма, которых немало на территории Украины", — отметил Форманчук.

Он добавил, что крымчанам не следует воспринимать этот факт как тревожный сигнал.

Как считает бывший зампредседателя крымского правительства, курировавший вопросы энергетики Геннадий Бабенко, объекты топливно-энергетического комплекса Крыма необходимо снабдить системами видеофиксации и охраной.

По его словам, это можно организовать несколькими способами.

"Это, прежде всего, видеокамеры по всей длине сети с передачей изображения на пульты охраны в соответствующие регионы Крыма. Нужна система наблюдения, причем желательно в ближайших 50-100 метрах от линии. Второе новшество, которое можно и нужно применять — это работа дронов и беспилотных летательных аппаратов. Ведь это слишком большое хозяйство, и оно в будущем станет еще больше", — сказал Бабенко.

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