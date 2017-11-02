РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

ФСБ возбудила три уголовных дела из-за подрывов газопроводов в Крыму‍

Сюжет:
Серия диверсий в Крыму (20)
11:2102.11.2017
014220
© РИА Новости / Владислав СергиенкоПерейти в фотобанкАварийная служба на месте повреждения газопровода возле села Виноградное под АлуштойАварийная служба на месте повреждения газопровода возле села Виноградное под Алуштой
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Из-за повреждений газопроводов и ЛЭП в Крыму возбудили три уголовных дела, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Линии электропередач в окрестностях Севастополя. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Крымские власти дали прогноз по возможному дефициту электромощности зимой
Расследование ведется по части 1 статьи 281 УК (диверсия).

Что произошло

В среду в Крыму сообщили о повреждении двух линий газопровода. По данным главы компании "Крымгазсети" Сергея Тарасова, газа лишились поселки в районе Алушты: Виноградное, Малый Маяк, Утес, Пушкино, всего около полутора тысяч абонентов.

Он также не исключил искусственное вмешательство в работу газопровода.

"Характер повреждения газопровода говорит о внешнем воздействии, возможно, это был подрыв", — сказал РИА Новости Тарасов.

По словам главы компании, повреждена труба среднего давления диаметром 219 миллиметров, а не газораспределительный пункт (ГРП).

В "Крымэнерго" также сообщали о повреждении двух ЛЭП 110 кВ, которые питают электричеством Алушту и весь Южный берег Крыма.

Работы по восстановлению

Глава республики Сергей Аксенов заверил, что ситуация на полуострове находится под контролем. По его словам, электроснабжение полностью восстановят в течение 72 часов.

Завершённые работы по установка автодорожной арки Крымского моста. 13 октября 2017
© Фото : сайт строительства Крымского моста
Сенатор об охране Росгвардией моста в Крым: угрозы диверсий уже звучали
Вечером в среду он сообщил, что работы на газопроводах завершились.

"Благодарю всех, кто принимает участие в этой работе. Спасибо за оперативность и профессионализм!" — заключил глава Крыма.

В свою очередь, глава компании "Крымгазсети" Сергей Тарасов рассказал, что газ всем потребителям в селах на Южном берегу Крыма подадут в четверг в светлое время суток.

"Повреждения газопроводов устранены, газ подан в магистрали", — добавил он.

Процедура подачи газа абонентам связана с проведением подомовых обходов, что необходимо с точки зрения безопасности, отметил глава компании.
После произошедшего в аэропорту Симферополя, на Керченской паромной переправе, а также на складах с вооружением Черноморского флота усилили меры безопасности.

Год назад Крым оказался полностью обесточен из-за подрыва радикалами опор ЛЭП, идущих с Украины. На полуострове ввели режим ЧС. Ситуацию удалось выправить в декабре 2015 года, когда запустили первые две нитки энергомоста из Краснодарского края. Третью нитку ввели в апреле следующего года, а запуск последней, четвертой, состоялся в мае 2016-го.

Диверсия и дестабилизация

Эксперты, комментируя повреждения газопроводов в Крыму, заявили, что это могло быть спланированной диверсией, а энергообъекты нуждаются в дополнительной защите.

Андрей Клишас. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Клишас: подготовка СБУ диверсий в Крыму говорит о признании территорий РФ
Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко отметил, что версия диверсии имеет право на существование.

"Газопровод внешний, идет над поверхностью. Время выбрано правильно с точки зрения организации диверсий, потому что, по всем прогнозам на зиму, потребность в газе будет высокой. Не исключено, что за этим могут стоять те, кто хочет дестабилизировать ситуацию в Крыму и Севастополе", — сказал он.

Политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук назвал произошедшее терактами.

"Теракты, сразу оговоримся, которые не принесли серьезных разрушений инфраструктуры, и она будет быстро восстановлена", — отметил он, добавив, что террор стал приметой времени и только всеобщими усилиями можно его ликвидировать.

По его словам, нежелание стран Запада сформировать единый с Россией фронт борьбы против терроризма на деле оборачивается фактическим попустительством преступникам.

"Я не исключаю, что такая ситуация провоцирует врагов Крыма, которых немало на территории Украины", — отметил Форманчук.

Он добавил, что крымчанам не следует воспринимать этот факт как тревожный сигнал.

Как считает бывший зампредседателя крымского правительства, курировавший вопросы энергетики Геннадий Бабенко, объекты топливно-энергетического комплекса Крыма необходимо снабдить системами видеофиксации и охраной.

По его словам, это можно организовать несколькими способами.

"Это, прежде всего, видеокамеры по всей длине сети с передачей изображения на пульты охраны в соответствующие регионы Крыма. Нужна система наблюдения, причем желательно в ближайших 50-100 метрах от линии. Второе новшество, которое можно и нужно применять — это работа дронов и беспилотных летательных аппаратов. Ведь это слишком большое хозяйство, и оно в будущем станет еще больше", — сказал Бабенко.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена