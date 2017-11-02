В Якутии задержали мужчину, который пересылал школьнице интимные фотографии

УФА, 2 ноя – РИА Новости, Рамиля Салихова. Следователи задержали в республике Саха жителя Башкирии, подозреваемого в совершении развратных действий при помощи мобильного приложения в отношении несовершеннолетней, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по региону Надежда Дворецкая.

По данным следствия, в полицию обратилась 15-летняя школьница с заявлением, что неизвестный мужчина с помощью мессенджера "WhatsApp" совершил в отношении нее развратные действия, направив ей интимные фотографии и предложив совершить сексуальные действия. Следователи Алданского района республики Саха возбудили уголовное дело по статье "развратные действия".

"Правоохранители установили и задержали подозреваемого, им оказался 48-летний житель Башкирии, приехавший в Якутию на заработки. Выяснилось, что он писал девочке с начала июня по конец октября. В настоящее время он помещен в изолятор временного содержания. Готовятся материалы об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается", — сообщила Дворецкая.

Ранее подозреваемый был судим за совершение преступления против половой неприкосновенности и убийство, и следователи располагают данными о том, что этот эпизод может быть не единичным в преступной деятельности мужчины, отметила Дворецкая.