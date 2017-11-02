На южном берегу Крыма восстановили подачу газа, прерванную из-за диверсий

ЯЛТА, 2 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. Подача газа в населенные пункты на Южном берегу Крыма, прерванная из-за диверсий на газопроводах, возобновлена, сообщил РИА Новости глава компании "Крымгазсети" Сергей Тарасов.

Ранее в среду Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Крыму была повреждена линия газопровода среднего давления в районе Алушты (село Виноградное), прорабатывается версия подрыва. Кроме того, произошло обрушение ЛЭП. Позже стало известно, что еще один газопровод среднего давления поврежден в Крыму в районе села Запрудное (Южный берег Крыма). Без газоснабжения осталось несколько тысяч абонентов.

Аварийно-восстановительные работы были завершены к вечеру.

"Подача газа в дома потребителей возобновлена. Все дома подключены", — сказал Тарасов.

По его словам, газопроводы работают в штатном режиме.

Следственный отдел УФСБ Крыма возбудил три уголовных дела по факту повреждений газопроводов и ЛЭП в районе Алушты, квалифицировав их как диверсии.

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