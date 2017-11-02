Экс-глава Айманибанка обжаловал арест по делу о хищении средств

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Бывший председатель правления обанкротившегося Айманибанка Игорь Волчихин обжаловал решение суда о своем аресте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"Суд по ходатайству следователя избрал в отношении Волчихина меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 декабря", — сказала она.

По словам пресс-секретаря, апелляционная жалоба на это решение уже поступила в суд.

Айманибанк был создан в 1992 году в Республике Алтай, но до 2013 года работал над названием Алтайэнергобанк. После смены собственника и приоритетов развития офис переехал в Москву. Тогда же банк начал выдачу неименных кредитных карт в рамках потребительского экспресс-кредитования, автокредитования. Но в октябре прошлого года, как ранее сообщалось в СМИ, Банк России отозвал лицензию у Айманибанка за утрату капитала. В итоге, по данным АСВ, банк остался должен своим клиентам более 21,5 миллиарда рублей.