МЧС согласует с Норвегией план подъема затонувшего Ми-8

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Оперативная группа МЧС России планирует в четверг разработать и согласовать с норвежскими коллегами план подъема вертолета Ми-8 со дна Баренцева моря при помощи плавучего крана, сообщает министерство.
В прошлый четверг российский вертолет авиакомпании "Конверс Авиа", на борту которого были восемь человек, пропал у берегов архипелага Шпицберген. Район вероятного крушения начали обследовать с воздуха, берега и воды.
В воскресенье утром обломки вертолета нашли на глубине 209 метров. Днем позже в 130 метрах от вертолета обнаружили тело первого погибшего.
"На 2 ноября запланировано продолжение поисковых работ в районе падения российского воздушного судна и вдоль береговой линии пролива Исфьерден, разработка и согласование плана по подъему вертолета плавучим краном", — говорится в сообщении.
По данным МЧС РФ, за минувшие сутки робототехнические глубоководные аппараты обследовали 63 тысячи квадратных метров дна, а наземные группы – 48 километров береговой линии.