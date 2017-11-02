МЧС согласует с Норвегией план подъема затонувшего Ми-8

Спасатели МЧС России пред началом посиковых работ на дне моря на Шпицбергене. 29 октября 2017

Спасатели МЧС России пред началом посиковых работ на дне моря на Шпицбергене. 29 октября 2017

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Оперативная группа МЧС России планирует в четверг разработать и согласовать с норвежскими коллегами план подъема вертолета Ми-8 со дна Баренцева моря при помощи плавучего крана, сообщает министерство.

В прошлый четверг российский вертолет авиакомпании "Конверс Авиа", на борту которого были восемь человек, пропал у берегов архипелага Шпицберген. Район вероятного крушения начали обследовать с воздуха, берега и воды.

В воскресенье утром обломки вертолета нашли на глубине 209 метров. Днем позже в 130 метрах от вертолета обнаружили тело первого погибшего.

"На 2 ноября запланировано продолжение поисковых работ в районе падения российского воздушного судна и вдоль береговой линии пролива Исфьерден, разработка и согласование плана по подъему вертолета плавучим краном", — говорится в сообщении.

По данным МЧС РФ, за минувшие сутки робототехнические глубоководные аппараты обследовали 63 тысячи квадратных метров дна, а наземные группы – 48 километров береговой линии.