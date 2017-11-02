Под Саратовом грузовой поезд столкнулся с автомобилем

САРАТОВ, 2 ноя — РИА Новости. Грузовой поезд на переезде в Саратовской области врезался в легковой автомобиль, в результате пострадали два человека, сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги (филиал РЖД).

ДТП произошло вечером в среду на нерегулируемом железнодорожном переезде без дежурного работника на перегоне Урбах – Наливная в Саратовском регионе Приволжской железной дороги.

"Водитель легкового автомобиля ВАЗ 21099 при запрещающих показаниях исправно действующей сигнализации выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля были доставлены в больницу", — заявляет пресс-служба Приволжской железной дороги.

В пресс-службе магистрали считают, что причиной ДТП стало грубое нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения при пересечении железнодорожного переезда.