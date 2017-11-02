Обстрелявшему трех человек жителю Барнаула предъявили обвинение

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Обвинение в покушении на убийство предъявлено жителю Барнаула, обстрелявшему трех человек в квартире, сообщила старший помощник руководителя СУСК России по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова.
"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю предъявлено обвинение 56-летнему жителю Барнаула в совершении преступления, предусмотренного статьей… "покушение на убийство двух и более лиц", — сказала она.
Чеснокова добавила, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.