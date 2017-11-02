Обстрелявшему трех человек жителю Барнаула предъявили обвинение

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Обвинение в покушении на убийство предъявлено жителю Барнаула, обстрелявшему трех человек в квартире, сообщила старший помощник руководителя СУСК России по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова.

Ранее сообщалось, что алтайские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в обстреле и ранении трех человек в барнаульской квартире по улице 40 лет Октября.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю предъявлено обвинение 56-летнему жителю Барнаула в совершении преступления, предусмотренного статьей… "покушение на убийство двух и более лиц", — сказала она.

Чеснокова добавила, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.