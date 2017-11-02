В ХМАО двух начальников следственных управлений СК отстранили от службы

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Двух начальников следственных управлений СК РФ отстранили от службы из-за жалоб на расследование крупного ДТП в ХМАО, где погибли десять детей, сообщила официальной представитель СК России Светлана Петренко.
"Председатель СК России (Александр Бастрыкин) принял решение об отстранении от исполнения своих служебных обязанностей руководителя четвертого следственного управления (с дислокацией в городе Екатеринбург) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Руслана Ибиева, его заместителя Дмитрия Корешникова, руководителя следственного управления СК России по ХМАО-Югре Анвара Ахмедзянова", — сказала Петренко.
По поручению Бастрыкина соответствующим контрольным подразделением центрального аппарата уже начата проверка действий следователей, в чьем производстве находились эти уголовные дела, добавила Петренко. Указанные лица отстранены от исполнения своих обязанностей до завершения служебных проверок.
Недавно Бастрыкин приезжал в регион с рабочей поездкой, в ходе которой встретился с родителями погибших в ДТП детей. Те пожаловались ему на то, что к уголовной ответственности были привлечены только водители, директор школы и собственник автобуса, но никто из чиновников.
Кроме того, Бастрыкину доложили, что выжившим детям надо пройти дорогостоящее лечение и реабилитацию, на что у людей просто нет денег. Впоследствии глава СК РФ написал письмо губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Комаровой, в котором потребовал "комплексного решения проблем пострадавших".