В ХМАО двух начальников следственных управлений СК отстранили от службы

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Двух начальников следственных управлений СК РФ отстранили от службы из-за жалоб на расследование крупного ДТП в ХМАО, где погибли десять детей, сообщила официальной представитель СК России Светлана Петренко.

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск вечером 4 декабря столкнулись автобус, два грузовика и два легковых автомобиля, погибли 12 человек, 10 из них — дети. По сведениям местных властей, в автобусе находилась детская команда, которая возвращалась с соревнований по спортивной акробатике из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск. Были госпитализированы 22 человека.

"Председатель СК России (Александр Бастрыкин) принял решение об отстранении от исполнения своих служебных обязанностей руководителя четвертого следственного управления (с дислокацией в городе Екатеринбург) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Руслана Ибиева, его заместителя Дмитрия Корешникова, руководителя следственного управления СК России по ХМАО-Югре Анвара Ахмедзянова", — сказала Петренко.

По поручению Бастрыкина соответствующим контрольным подразделением центрального аппарата уже начата проверка действий следователей, в чьем производстве находились эти уголовные дела, добавила Петренко. Указанные лица отстранены от исполнения своих обязанностей до завершения служебных проверок.

Недавно Бастрыкин приезжал в регион с рабочей поездкой, в ходе которой встретился с родителями погибших в ДТП детей. Те пожаловались ему на то, что к уголовной ответственности были привлечены только водители, директор школы и собственник автобуса, но никто из чиновников.

Кроме того, Бастрыкину доложили, что выжившим детям надо пройти дорогостоящее лечение и реабилитацию, на что у людей просто нет денег. Впоследствии глава СК РФ написал письмо губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Комаровой, в котором потребовал "комплексного решения проблем пострадавших".