Колледж в Москве, где произошло двойное убийство, работает в обычном режиме

Девушка у здания политехнического колледжа №42 на Гвардейской улице в Москве. 1 ноября 2017

Девушка у здания политехнического колледжа №42 на Гвардейской улице в Москве. 1 ноября 2017

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Политехнический колледж на западе Москвы, где был убит преподаватель, в четверг работает в обычном режиме, сообщили РИА Новости в учебном учреждении.

В среду в здании колледжа был убит преподаватель ОБЖ Сергей Данилов. Предполагаемый же убийца — учащийся третьего курса Андрей Емельянников.

Ранее московский главк СК России сообщал, что по факту убийства преподавателя и учащегося образовательного учреждения возбуждено уголовное дело. Тела лежали в одном из кабинетов, на обоих обнаружили "множественные колото-резаные ранения шеи". Как заявлял РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о политехническом колледже №42 на улице Гвардейской. Следствие считает основной версией убийство учеником своего учителя с последующим суицидом, добавил источник агентства.

"Колледж работает, да, в обычном режиме. Все как обычно", — сказал собеседник агентства.