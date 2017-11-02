Следствие возбудило уголовное дело после ЧП на озере в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после ЧП в Аргазинском водохранилище в Челябинской области, где в среду перевернулись две лодки с 7 людьми, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону.
"Учитывая данные обстоятельства, следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ – "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", — говорится в сообщении.
В настоящее время на Аргазинском водохранилище силами МЧС продолжаются поисково-спасательные работы: осуществляется осмотр береговой линии и водной глади, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа с участием следователей-криминалистов аппарата следственного управления, уточняет следствие.
ГУМЧС России по региону уточняло, что в условиях достаточно сильной волны лодка перевернулась. Неподалеку находилось еще одно плавательное средство и находящиеся в нем люди (2 человека) направились на помощь. Они взяли на борт граждан из перевернувшийся лодки и отправились к берегу. По предварительным данным, когда до него оставалось около 100 метров, не выдержала перегруза и волну и вторая лодка, в итоге два человека из первой лодки смогли вплавь добраться до земли.