Следствие возбудило уголовное дело после ЧП на озере в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после ЧП в Аргазинском водохранилище в Челябинской области, где в среду перевернулись две лодки с 7 людьми, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, вечером 1 ноября на Аргазинском водохранилище в результате несоблюдения правил безопасности перевернулись две лодки, в которых находилось семеро человек. Двое из них спаслись. По данным областной поисково-спасательной службы, найдено тело женщины. Местонахождение остальных до настоящего времени не установлено.

"Учитывая данные обстоятельства, следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ – "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", — говорится в сообщении.

В настоящее время на Аргазинском водохранилище силами МЧС продолжаются поисково-спасательные работы: осуществляется осмотр береговой линии и водной глади, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа с участием следователей-криминалистов аппарата следственного управления, уточняет следствие.

По данным ГУМЧС России по региону, в 15.10 (мск) 1 ноября в ЦУКС от оперативного дежурного ПСС Челябинской области поступило сообщение о том, что на озере Аргази в 500 метрах от берега перевернулась дюралевая лодка, в которой находилось пять человек (детей нет). Спастись смогли два человека.

ГУМЧС России по региону уточняло, что в условиях достаточно сильной волны лодка перевернулась. Неподалеку находилось еще одно плавательное средство и находящиеся в нем люди (2 человека) направились на помощь. Они взяли на борт граждан из перевернувшийся лодки и отправились к берегу. По предварительным данным, когда до него оставалось около 100 метров, не выдержала перегруза и волну и вторая лодка, в итоге два человека из первой лодки смогли вплавь добраться до земли.