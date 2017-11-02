Утонувшие под Челябинском поминали на озере погибших здесь же друзей

ЧЕЛЯБИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Компания из пяти человек, которая в среду перевернулась в лодке в Аргазинском водохранилище в Челябинской области, каждый год выплывала в этот день, чтобы помянуть утонувших ранее на этом месте друзей, сообщила пресс-служба поисково-спасательной службы региона.

По данным ГУМЧС России по региону, в 15.10 мск 1 ноября в центр управления в кризисных ситуациях от оперативного дежурного ПСС Челябинской области поступило сообщение, что на озере Аргази в 50 метрах от берега перевернулась дюралевая лодка, в которой находилось пять человек. Спастись смогли два человека.

"Компания каждый год ездила на Аргазинское водохранилище поминать утонувших там несколько лет назад друзей, и в этом году пять человек погрузились в лодку и отплыли от берега. Через некоторое время лодка перевернулась, и люди оказались за бортом. Возможно, причиной послужил сильный ветер и большая волна", — говорится в сообщении.

Еще одна лодка, в которой находились двое – предположительно, сотрудники полиции, подоспела на крики пострадавших. Они взяли их на борт, но лодка быстро начала наполняться водой и утонула. Люди оказались в воде, двое из первой лодки смогли вплавь добраться до суши, на одном из них был спасательный жилет, уточняют спасатели.

На данный момент найдено тело одной утонувшей женщины.