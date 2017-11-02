На челябинском озере нашли тело первого утонувшего с перевернутой лодки

ЧЕЛЯБИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Спасатели в четверг нашли первого утонувшего, женщину, из перевернувшейся в среду вечером лодки в Аргазинском водохранилище в Челябинской области, поиски остальных продолжаются, сообщила пресс-служба поисково-спасательной службы региона.

По данным ГУМЧС России по региону, в 15.10 (мск) 1 ноября в ЦУКС от оперативного дежурного ПСС Челябинской области поступило сообщение о том, что на озере Аргази в 500 метрах от берега перевернулась дюралевая лодка, в которой находилось пять человек (детей нет). Спастись смогли два человека.

"На сегодняшний день поисково-спасательные работы продолжаются. На данный момент найдена женщина из компании, ее прибило к берегу. Сейчас на месте от поисково-спасательной службы Челябинской области работают две водолазные группы", — говорится в сообщении.

В среду спасатели Кыштымского спасотряда обследовали прибрежную линию, а также акваторию в районе острова, уточняется в сообщении.

Как сообщало ГУМЧС России по региону, на водохранилище из-за сильных волн перевернулась лодка. Неподалеку находилось еще одно плавательное средство и находящиеся в нем люди (2 человека) направились на помощь. Они взяли на борт граждан из перевернувшийся лодки и отправились к берегу. По предварительным данным, когда до него оставалось около 100 метров, не выдержала перегруза и волну и вторая лодка, в итоге два человека из первой лодки смогли вплавь добраться до земли.