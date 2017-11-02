Двое погибших при спасении людей на озере под Челябинском были полицейскими

ЧЕЛЯБИНСК, 2 ноя – РИА Новости. Два сотрудника полиции, по предварительным данным, погибли в среду, спасая пассажиров перевернувшейся в Аргазинском водохранилище в Челябинской области лодки, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.

По данным ГУМЧС России по региону, в 15.10 мск 1 ноября в центр управления в кризисных ситуациях от оперативного дежурного ПСС Челябинской области поступило сообщение, что на озере Аргази в 50 метрах от берега перевернулась дюралевая лодка, в которой находилось пять человек. Спастись смогли два человека.

"На озере Аргази перевернулась переплывавшая водоем лодка, в которой находилось пять человек. На помощь к ним отправились двое мужчин, рыбачившие с лодки неподалеку, которые были сотрудниками отделения полиции "Карабашское" ОМВД России "Кыштымский". Они подняли тонущих людей на свою лодку и направились к берегу, однако в условиях сильной волны и перегруза их судно также опрокинулось примерно в 200 метрах от суши. До берега вплавь удалось добраться лишь двум пассажирам первой лодки", — говорится в сообщении.

Сведения о дальнейшей судьбе пяти человек, не выбравшихся на сушу, среди которых двое полицейских, уточняются, но есть основания полагать, что они не выжили, уточняется в сообщении.

В настоящее время на озере Аргази проводятся поисково-спасательные работы сотрудниками МЧС, МВД, работает следственно-оперативная группа с участием СКР по Челябинской области, добавляется в сообщении.

На место происшествия выехал начальник ГУМВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев, также полиция сообщает, что Главным управлением регионального МВД будет оказана вся необходимая поддержка семьям погибших сотрудников полиции.