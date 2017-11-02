Экс-губернатор Сахалинской области Хорошавин начнет давать показания в суде

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 ноя — РИА Новости. Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый в коррупции, начнет давать показания в суде на следующей неделе, сообщила РИА Новости в четверг его адвокат Ольга Артюхова.

Как, на ваш взгляд, нужно наказывать за взяточничество? Большими реальными сроками

Крупными штрафами и конфискацией имущества

Запретом занимать руководящие должности

Разве что высшая мера поможет

Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Результаты 18.1% Большими реальными сроками

30.6% Крупными штрафами и конфискацией имущества

3.2% Запретом занимать руководящие должности

23.7% Разве что высшая мера поможет

24.4% Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Все опросы Голосовать

Хорошавин и его бывшие подчиненные обвиняются следствием в коррупционных преступлениях, сумма их взяток, по данным гособвинения, составляет 522 миллиона рублей. Чиновники находятся под арестом с марта 2015 года.

"Мы планируем перейти к стадии дачи показаний со следующей недели", — сказала она.

Вместе с Хорошавиным показания будут давать и его бывшие подчиненные — экс-зампред сахалинского правительства Сергей Карепкин, советник губернатора Андрей Икрамов и бывший министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия региона Николай Борисов.

Процесс по этому делу идет в Южно-Сахалинском городском суде с марта 2017 года, сначала доказательства представляла сторона обвинения, далее — защитники.

В четверг одно из последних заседаний, где защита приводила свои доказательства, пришлось отложить до второй половины дня. У одного из обвиняемых, Андрея Икрамова, резко поднялись давление и температура. У Хорошавина, по словам адвоката, давление стабильно высокое держится уже давно.