Экс-губернатор Сахалинской области Хорошавин начнет давать показания в суде

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 ноя — РИА Новости. Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый в коррупции, начнет давать показания в суде на следующей неделе, сообщила РИА Новости в четверг его адвокат Ольга Артюхова.
18.1%Большими реальными сроками
30.6%Крупными штрафами и конфискацией имущества
3.2%Запретом занимать руководящие должности
23.7%Разве что высшая мера поможет
24.4%Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона
"Мы планируем перейти к стадии дачи показаний со следующей недели", — сказала она.
Вместе с Хорошавиным показания будут давать и его бывшие подчиненные — экс-зампред сахалинского правительства Сергей Карепкин, советник губернатора Андрей Икрамов и бывший министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия региона Николай Борисов.
Процесс по этому делу идет в Южно-Сахалинском городском суде с марта 2017 года, сначала доказательства представляла сторона обвинения, далее — защитники.
В четверг одно из последних заседаний, где защита приводила свои доказательства, пришлось отложить до второй половины дня. У одного из обвиняемых, Андрея Икрамова, резко поднялись давление и температура. У Хорошавина, по словам адвоката, давление стабильно высокое держится уже давно.