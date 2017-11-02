В российской Арктике нашли около трех тысяч бочек с опасными отходами

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя – РИА Новости. Несанкционированный склад опасных отходов найден в арктической зоне России – на берегу Восточно-Сибирского моря на Чукотке, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

"Магаданская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды в Арктической зоне РФ и в морских портах на трассах Северного морского пути. В ходе ее проведения в порту Певек Чукотского автономного округа на берегу Восточно-Сибирского моря выявлен несанкционированный склад опасных отходов, принадлежащий ГУП ЧАО "Чукотснаб", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, около 3 тысяч бочек с отработанными нефтепродуктами долго лежали в водоохранной зоне, причем условия их хранения не отвечали закону, так что бочки частично разрушилась, а содержимое попадало в грунт и воду.

За нарушения закона в области охраны окружающей среды и природопользования виновные лица оштрафованы. Опасные отходы, скапливавшиеся там на протяжении нескольких десятилетий, полностью утилизированы.