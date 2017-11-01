Присяжные вынесли вердикт по делу о расстреле пяти байкеров в Подмосковье

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Присяжные признали жителя подмосковного Егорьевска Илью Асеева виновным в расстреле пятерых байкеров из ружья и пистолета в мае 2016 года, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

"Присяжные признали его виновным и не заслуживающим снисхождения", — сказала она.

Осипова добавила, что следующее заседание по делу состоится 14 ноября. Как ожидается, в этот день стороны исследуют характеризующие обвиняемого материалы, а затем прокурор назовет наказание, которое считает справедливым для подсудимого.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы вплоть до пожизненного срока.

Следствие полагает, что в ночь на 8 мая прошлого года у мужчины произошел конфликт с байкерами, которые приехали на отдых в Егорьевский район Подмосковья. Взяв из дома охотничье ружье "Вепрь-12 Молот" и травматический пистолет "Лидер", он вернулся к месту стоянки мотоциклистов и открыл по ним огонь. От полученных ранений пятеро из них скончались на месте.

Преступление было раскрыто "по горячим следам". В тот же день мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов и дал признательные показания. Он обвиняется в совершении преступления по статье УК РФ об убийстве двух или более лиц.

Как ранее сообщалось, Асеев, который был байкером того же мотоклуба, что и убитые, заявил, что его спровоцировали: якобы стали оскорблять, унижать и отбирать шлем; он решил лишь напугать своих обидчиков, но случайно убил одного из них, а остальных расстрелял как свидетелей.