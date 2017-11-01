Мосгорсуд отказался освобождать главу группы компаний "Настюша"

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд до января оставил под арестом главу крупной российской зерновой компании "Настюша" Игоря Пинкевича, обвиняемого в мошенничестве с деньгами при строительстве жилого комплекса "Царицыно" на юге Москвы, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Миронов.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его адвоката, который просил изменить меру пресечения, ссылаясь на состояние здоровья своего подзащитного, страдающего рядом заболеваний.

Накануне в обращении на имя мэра Москвы Пинкеви выразил согласие на передачу всех акций компании-застройщика ОАО "МКХ" новому собственнику для скорейшего завершения строительства ЖК "Царицыно" и реализации обязательств перед всеми дольщиками, пояснил Миронов.

Ранее Пинкевич был госпитализирован в тюремную больницу "Матросской тишины" с гипертонической болезнью и другими диагнозами.

Суд в августе арестовал главу группы компаний "Настюша" Пинкевича по подозрению в мошенничестве при строительстве жилого комплекса "Царицыно" на юге Москвы. Структура "Настюши" — ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" (МКХ) — занимается строительством жилых районов "Царицыно-1" и "Царицыно-2".

Группа "Настюша" — крупная российская сельскохозяйственная и пищевая компания, ей принадлежит ряд активов в РФ и Казахстане. В частности, "Настюша" контролирует "Мельничный комбинат в Сокольниках" и "Московский комбинат хлебопродуктов", занимающиеся производством муки, а также несколько хлебобулочных комбинатов в Москве и Подмосковье. Кроме того, группа возводит в столице жилой комплекс "Царицыно".