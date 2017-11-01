На трассе в Югре произошли два массовых ДТП, пострадали восемь человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 ноя — РИА Новости. Два ДТП с участием семи автомобилей произошли на трассе под городом Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе на расстоянии 150 метров друг от друга, в результате пострадали восемь человек, сообщается в среду на сайте местной администрации.

По информации городских властей, на 700-м километре федерального участка трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в районе Пыть-Яха сначала столкнулись бензовоз, рейсовый автобус и легковой автомобиль, а чуть позже произошло ДТП с участием еще четырех машин, в том числе микроавтобуса.

"По самым последним сообщениям медиков, с травмами легкой тяжести в медучреждения обратились восемь горожан. Всем им оказана помощь", — приводит сайт администрации Пыть-Яха слова главы города Олега Ковалевского.

По сведениям руководства муниципального автотранспортного управления, водители автобуса и микроавтобуса соблюдали скоростной режим, что подтверждают показания системы "Глонасс". Кроме того, отмечается, что пассажиры городского транспорта были застрахованы и пострадавшие могут обратиться в страховую компанию.