Захватившего детский сад в Армении мужчину обвинили в покушении на убийство

ЕРЕВАН, 1 ноя — РИА Новости. Мужчина, захвативший 30 октября в детском саду армянского города Армавир в заложники ребенка и ранивший двух человек, обвиняется в покушении на убийство, сообщили в среду в пресс-службе Следственного комитета Армении.

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом напал на сотрудников детского сада в Армавире (в 50 километрах от Еревана). В заложниках находился трехлетний ребенок, после переговоров с преступником его вывела полиция. Как сообщил глава управления по связям с общественностью и прессой полиции Армении Ашот Агаронян, после переговоров со злоумышленником были применены спецсредства. Он был доставлен в больницу.

Позднее в СК сообщили, что до того, как взять в заложники ребенка, мужчина нанес ножом телесные повреждения бывшей жене, которая работала в том же детском саду воспитательницей, и ее бабушке — заведующей детсадом. В целом, пострадавшими были признаны три человека.

"На основе полученных доказательств следователь предъявил подозреваемому обвинения по статьям "покушение на убийство" и "захват заложника, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия в отношении заведомо несовершеннолетнего". В суд представлено ходатайство об его аресте", — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина приставил нож к шее своей бывшей жены и попытался нанести удар, однако женщина схватила лезвие рукой.

"В этот момент к ним подошла заведующая детсадом, мужчина ударил ее ножом, нанеся повреждения в области шеи и уха. Затем он попытался затащить бывшую жену в одну из спален детсада, однако подоспевший на помощь родственник женщины ударил нападавшего, что позволило ей скрыться. Но она получила ранение", — отмечается в материалах следствия.

По данным пресс-службы, после этого мужчина взял в заложники ребенка, потребовав в обмен на его освобождение организовать встречу с бывшей супругой. Сотрудникам правоохранительных органов удалось обезвредить нападавшего спустя 3,5 часа.