Во ФСИН рассказали о 15 нападениях на сотрудников СИЗО и тюрем в 2017 году

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Заключенные совершили 15 нападений на сотрудников следственных изоляторов и тюрем за девять месяцев текущего года, в прошлом году было зафиксировано 23 нападения, сообщил замглавы ФСИН России Валерий Бояринев в интервью РИА Новости.

"За девять месяцев 2017 года на сотрудников следственных изоляторов и тюрем было совершено 15 нападений, в 2016 году таких случаев было 23", — сказал он.

Бояринев сообщил, что для безопасности сотрудников и заключенных в учреждениях применяются средства видеонаблюдения: как стационарные, так и портативные — видеорегистраторы. Для более полного контроля территории применяются купольные видеокамеры.

Кроме того, по словам замглавы ФСИН, в учреждениях используются системы контроля доступа, которые позволяют отслеживать открытие входных, межэтажных и камерных дверей, а все объекты, расположенные на внутренней территории учреждений, в том числе места работы сотрудников, служебные кабинеты, лестничные марши и переходы, оборудованы кнопками тревожной сигнализации.

Также сотрудники экипированы средствами защиты и специальными средствами, предусмотренными законом, пояснил Бояринев. Он добавил, что в рамках служебной подготовки их обучают действиям при происшествиях, в том числе боевым приемам борьбы.

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