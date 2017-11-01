В Челябинской области перевернулась лодка с пятью пассажирами

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Лодка, в которой находились пять человек, перевернулась на озере Аргази в 50 метрах от берега в Челябинской области, сообщается на сайте МЧС РФ по области.

"В 15.10 (мск) 01.11.2017 года в ЦУКС от оперативного дежурного ПСС Челябинской области поступило сообщение о том, что на озере Аргази в 50 метрах от берега перевернулась дюралевая лодка, в которой находилось пять человек (детей нет), количество пострадавших уточняется. Об уточненной информации будет доведено дополнительно", — говорится в сообщении.