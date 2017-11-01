Подозреваемый в теракте в Нью-Йорке был "радикализован", заявил губернатор

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке, был "радикализован" уже во время проживания в США, сообщил в среду губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Кроме того, губернатор назвал теракт в Нью-Йорке "неудачной попыткой террористов". "Да, мы потеряли восемь человек, и мы плачем и молимся. Но вчера вечером у нас состоялся парад в честь Хэллоуина — мы здесь, мы продолжаем путь, мы празднуем — террористы снова потерпели неудачу", — добавил губернатор штата.
Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника, подозреваемый в совершении теракта Сейфулло Саипов не проявил угрызений совести за смертоносную атаку, и более того, практически хвастался ей. Следователям удалось допросить его в среду в больнице, где Саипов находится в стабильно тяжелом состоянии.
По данным американских СМИ, задержанным оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году. Телеканал NBC со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени террористической группировки "Исламское государство"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.