Во Владимирской области восстановили нарушенное энергоснабжение

ВОРОНЕЖ, 1 ноя — РИА Новости. Энергетики полностью восстановили подачу электричества в четырех районах Владимирской области, где из-за непогоды в ночь на среду произошли отключения в 41 населенном пункте, сообщает региональное управление МЧС.

С ночи 31 октября во Владимире и по области наблюдался сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду. В 2.45 мск 1 ноября поступила информация об отключении энергоснабжения 38 населенных пунктов в трех районах — Петушинском, Собинском, Судогодском. По данным на 5.00 мск электроснабжение было полностью восстановлено на территории Петушинского района, в двух населенных пунктах Собинского района и пяти — Судогодского, и без электричества оставались 18 населенных пунктов Собинского и Судогодского районов.

В 12.00 мск поступила информация об отключении трех населенных пунктов Юрьев-Польского района, а в Собинском районе энергоснабжение было восстановлено. Таким образом, без электричества оставались 12 населенных пунктов Судогодского и Юрьев-Польского районов.

"По состоянию на 15.00 (мск) энергоснабжение в четырех муниципальных районах восстановлено полностью", — говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что в Юрьев-Польском районе работы по восстановлению электричества велись в труднодоступной местности.