СК проводит проверку после голодовки заключенных в Орловской области

ВОРОНЕЖ, 1 ноя — РИА Новости. Следствие выясняет причины, по которым девять заключенных колонии №2 в Орловской области объявили голодовку, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

"Девятнадцатого октября 2017 года девять осужденных исправительной колонии № 2 УФСИН России по Орловской области, находясь в помещениях, предназначенных для лиц, к которым применяются меры дисциплинарного взыскания, подали заявление об отказе от приема пищи. Ими также были высказаны требования по вопросам ослабления режима содержания", — говорится в сообщении.

По данному факту следствием проводится процессуальная проверка, в ходе которой будет дана юридическая оценка ситуации в колонии.

"Следствие проверит доводы осужденных и законность принятых мер со стороны сотрудников исправительной колонии", — информирует управление СК РФ по региону.

В свою очередь, областное управление ФСИН сообщает, что размещенная накануне в интернете "информация о якобы продолжающейся массовой голодовке заключенных в исправительной колонии № 2 УФСИН России по Орловской области… не соответствует действительности".

При этом ведомство подтверждает, что 19 октября девять осужденных действительно объявили голодовку, протестуя против неправомерных, по их мнению, действий сотрудников колонии во время обыска. Также, по данным УФСИН, голодающие выдвинули "требования незаконного ослабления режима содержания: наличие продуктов питания и сигарет в данных помещениях".

По информации ведомства, на следующий день в колонию прибыл для встречи с голодающими осужденными прокурор по надзору за соблюдением законности в исправительных учреждениях Орловской области Владимир Савенков. Через четыре дня, как информирует УФСИН, в колонию № 2 прибыли сотрудники следственного управления СК РФ региона, а еще через два дня — члены общественной наблюдательной комиссии Ольга Тесленко и Альбина Сотникова.

"Двадцать шестого октября двое осужденных, отказавшихся от приема пищи, начали ее принимать. Двадцать седьмого октября пищу принимали все осужденные, находящиеся в вышеуказанных помещениях… В настоящее время в исправительной колонии № 2 УФСИН России по Орловской области все осужденные принимают пищу согласно распорядку дня", — отмечает региональное управление ФСИН.