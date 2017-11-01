СК проводит проверку после голодовки заключенных в Орловской области

ВОРОНЕЖ, 1 ноя — РИА Новости. Следствие выясняет причины, по которым девять заключенных колонии №2 в Орловской области объявили голодовку, сообщает в среду региональное управление СК РФ.
По данному факту следствием проводится процессуальная проверка, в ходе которой будет дана юридическая оценка ситуации в колонии.
"Следствие проверит доводы осужденных и законность принятых мер со стороны сотрудников исправительной колонии", — информирует управление СК РФ по региону.
В свою очередь, областное управление ФСИН сообщает, что размещенная накануне в интернете "информация о якобы продолжающейся массовой голодовке заключенных в исправительной колонии № 2 УФСИН России по Орловской области… не соответствует действительности".
По информации ведомства, на следующий день в колонию прибыл для встречи с голодающими осужденными прокурор по надзору за соблюдением законности в исправительных учреждениях Орловской области Владимир Савенков. Через четыре дня, как информирует УФСИН, в колонию № 2 прибыли сотрудники следственного управления СК РФ региона, а еще через два дня — члены общественной наблюдательной комиссии Ольга Тесленко и Альбина Сотникова.
"Двадцать шестого октября двое осужденных, отказавшихся от приема пищи, начали ее принимать. Двадцать седьмого октября пищу принимали все осужденные, находящиеся в вышеуказанных помещениях… В настоящее время в исправительной колонии № 2 УФСИН России по Орловской области все осужденные принимают пищу согласно распорядку дня", — отмечает региональное управление ФСИН.