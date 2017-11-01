МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Появление в социальных сетях снимков, содержащих сцены жестокости и насилия, как это произошло после убийства в московском колледже, объясняется устройством социальной сети, но жёсткие правила позволяют удалять такой контент оперативно, заявил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров, комментируя оказавшиеся в сети снимки с места убийства преподавателя студентом.
Ранее в интернете появилось селфи, которое, предположительно, сделал ученик московского колледжа, после того как жестоко расправился со своим преподавателем.
В настоящее время страница в соцсети, где было опубликовано это фото, заблокирована.
Ранее московский главк СК России сообщал, что по факту убийства преподавателя и учащегося образовательного учреждения возбуждено уголовное дело. Тела лежали в одном из кабинетов, на обоих обнаружили "множественные колото-резаные ранения шеи". Как заявлял РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о политехническом колледже №42 на улице Гвардейской.