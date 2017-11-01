В Роскомнадзоре рассказали о фото с места убийства в колледже

Девушка у здания политехнического колледжа №42 на Гвардейской улице в Москве. 1 ноября 2017

Девушка у здания политехнического колледжа №42 на Гвардейской улице в Москве. 1 ноября 2017

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Появление в социальных сетях снимков, содержащих сцены жестокости и насилия, как это произошло после убийства в московском колледже, объясняется устройством социальной сети, но жёсткие правила позволяют удалять такой контент оперативно, заявил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров, комментируя оказавшиеся в сети снимки с места убийства преподавателя студентом.

"Правила социальной сети достаточно жёсткие. Они удаляются социальной сетью оперативно и самостоятельно. Почему это возможно? Потому что социальная сеть так устроена. Каждый пользователь в своём аккаунте выкладывает тот или иной контент", — сказал Жаров.

Ранее в интернете появилось селфи, которое, предположительно, сделал ученик московского колледжа, после того как жестоко расправился со своим преподавателем.

На селфи молодой человек, улыбаясь, позирует на фоне лежащего в луже крови тела и демонстрирует окровавленный нож. Всего фотографий пять, на одной из них у него за спиной виден стационарный циркулярный станок для обработки древесины.

В настоящее время страница в соцсети, где было опубликовано это фото, заблокирована.

Ранее московский главк СК России сообщал, что по факту убийства преподавателя и учащегося образовательного учреждения возбуждено уголовное дело. Тела лежали в одном из кабинетов, на обоих обнаружили "множественные колото-резаные ранения шеи". Как заявлял РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о политехническом колледже №42 на улице Гвардейской.