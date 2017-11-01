Замдиректор Дома культуры в Коми пойдет под суд из-за ДТП с участием детей

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Заместитель директора Микуньского городского Дом культуры в Коми предстанет перед судом по обвинению в халатности после ДТП с детским коллективом танцоров, в результате которого пострадали 14 человек, сообщается на сайте СК РФ.

Авария с участием автобуса с детьми произошло 10 августа на 80-м километре автодороги Сыктывкар — Ухта. По данным ГИБДД, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет и перевернулся. Всего в автобусе находилось 17 человек, из них 15 детей, один сопровождающий и водитель. В результате аварии пострадали 14 человек.

Сообщается, что следователи завершили дело против замдиректора Микуньского городского Дома культуры, обвиняемой в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. В ходе следствия установлено, что автобус, в частности, не соответствовал требованиям к перевозке пассажиров, не прошел предрейсовый контроль техсостояния, не имел программы маршрута, детских удерживающих устройств.

Отмечается, что несмотря на это обвиняемая, исполняя обязанности директора, подписала путевой лист и допустила к управлению автобусом водителя, который находился в очередном ежегодном отпуске.

"В ходе предварительного расследования фигурантка не признала вину по предъявленному обвинению. Между тем, следователем собрана доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.