Более 100 человек доказывают в суде, что жили на месте ЧП в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноя – РИА Новости, Иван Капустин. Более 100 человек обратились в суд, чтобы доказать факт проживания на месте крупного пожара на Театральном спуске в центре Ростова-на-Дону, говорится в сообщении областного правительства.

Сильный пожар произошел 21 августа в частных домах в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Огнем были повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов было обнаружено тело мужчины.

"Для того чтобы доказать факт постоянного проживания в доме, который пострадал от огня, 101 человек обратился с заявлениями в суд. По состоянию на 1 ноября 2017 года 74 иска удовлетворены судом, 24 судебных дела находятся на этапе принятия решения", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из 692 пострадавших 208 человек предварительно не включены в список на оказание материальной помощи по причинам несогласования их территориальными органами МЧС и миграционной службой.

Кроме того, говорилось, что региональные власти пока могут оказать поддержку в приобретении жилья только 361 человеку. К этому списку могут добавиться еще 188 погорельцев, но они должны через суд подтвердить факт проживания в данном районе.