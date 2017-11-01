В Крыму усилили охрану складов вооружения Черноморского флота

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости, Максим Грознов. Охрана складов с вооружением Черноморского флота РФ в Крыму усилена после появления информации, что несколько происшествий с ЛЭП и на газопроводах могли быть диверсиями, сообщил в среду РИА Новости источник в штабе флота.

Ранее в среду Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Крыму была повреждена линия газопровода среднего давления в районе Алушты (село Виноградное). В НАК не исключили, что это мог быть подрыв. Глава обслуживающей компании "Крымгазсети" Сергей Тарасов также сообщал, что характер воздействий говорит о возможном подрыве газопровода. Кроме того, произошло обрушение опоры ЛЭП 110кВ. Позже стало известно о повреждении еще одного газопровода среднего давления в районе села Запрудное (южный берег Крыма). Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшедшего.

"Под усиленный режим охраны взяты склады вооружений", сказал собеседник агентства.

Дополнительные меры безопасности связаны с информацией о возможных диверсиях на объектах ТЭК на полуострове, добавил источник.