Следствие склоняется к бытовой версии убийства советника главы Электростали

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Следствие склоняется к версии, что убийство советника главы подмосковной Электростали в Ногинске было совершено на бытовой почве и не связано со служебной деятельностью погибшей, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, это преступление носит бытовой характер", — сказал источник.

На официальном сайте администрации Электростали опубликовано сообщение о гибели Дарьи Туркиной. Как отмечается, ее жизнь трагически оборвалась на 30-м году.

Подмосковный главк СК России сообщил ранее, что тело 29-летней женщины с множественными ножевыми ранениями было найдено 31 октября в одном из частных домов в подмосковном Ногинске. Следователи возбудили дело об убийстве, уже задержан подозреваемый.