В московском колледже нашли тела ученика и учителя

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Тело преподавателя и совершеннолетнего ученика обнаружили в среду в одном из образовательных учреждений на западе Москвы, сообщили РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, речь идет о политехническом колледже №42 на улице Гвардейской. Что именно произошло между учителем и учеником, выясняется.

"Обнаружены два тела с ножевыми ранениями в область шеи. На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства устанавливаются", — сказала Иванова.