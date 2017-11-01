Замглавы ФСИН Коршунов заявил, что уволился из ведомства до задержания

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Обвиняемый в растрате 160 миллионов рублей замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олег Коршунов заявил, что уволился со службы в ведомстве.

Коршунов обвиняется по двум эпизодам по статье "Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения". СК отмечает, что Коршунов, возглавлявший контрактную службу ФСИН, в 2015-2016 годах организовал заключение двух госконтрактов: на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания — по завышенным ценам. Следствие считает, что в результате действий чиновника и его соучастников ведомству был причинен ущерб свыше 160 миллионов рублей.

"Еще до задержания я подал заявление на имя президента об освобождении меня от занимаемой должности. Он был полностью удовлетворен", — сказал Коршунов в Мосгорсуде.