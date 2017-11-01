"Спящие ячейки" становятся главной технологией терроризма, заявил эксперт

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. "Спящие ячейки" становятся одной из главных технологий террористической деятельности, считает председатель научно-консультативного совета Антитеррористического центра государств-участников СНГ Марианна Кочубей.

"Мы сталкиваемся с изменением технологии ведения терроризма. Большое значение приобретают "спящие ячейки" на территории Российской Федерации, они становятся важнейшей технологией ведения терроризма", — заявила Кочубей на пресс-конференции в среду.

По ее словам, это актуально не только для России, но является и мировой тенденцией. "Это, в том числе, подтверждает теракт, который произошел недавно в Нью-Йорке, так как его исполнитель прожил в США семь лет", — отметила она.

Кочубей добавила, что "замороженные" террористические ячейки могут быть представлены в иммигрантской среде, а вербовка боевиков ведется в местах компактного проживания и работы мигрантов.

Во вторник днем в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель проехал несколько улиц, сбивая велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Подозреваемый был госпитализирован. К настоящему моменту жертвами инцидента стали восемь человек, более десяти ранены. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал произошедшее терактом.

По данным американских СМИ, задержанным оказался 29-летний уроженец Узбекистана Сейфулло Саипов, который приехал в США в 2010 году. Телеканал NBC со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый оставил в машине записку о том, что совершает нападение от имени террористической группировки "Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России