В калининградском аэропорту задержали разыскиваемого Интерполом иностранца

КАЛИНИНГРАД, 1 ноя — РИА Новости. Сотрудники западного линейного управления МВД России на транспорте задержали в калининградском аэропорту "Храброво" гражданина одной из стран ближнего зарубежья, который находился в международном розыске за преступления по нескольким тяжким статьям, в том числе за ограбления банков, сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительной информации правоохранителей, в одной из европейских стран задержанный входил в организованную преступную группу, которая специализировалась на ограблениях банков и банковских офисов. Во время налетов на банки преступники использовали муляжи боевого оружия. Задержанный мужчина проживал под вымышленной фамилией и соблюдал конспирацию.

"В ходе полученной информации из отделения Интерпол, при проверке пассажиров, вылетающих из аэропорта Храброво рейсом Калининград — Минск, был задержан и доставлен в линейный пункт на воздушном транспорте 55-летний гражданин ближнего зарубежья, который имеет вид на жительство в РФ и проживает в городе Калининграде", — говорится в сообщении.

Полиция установила, что мужчину уже несколько лет разыскивают правоохранительные органы одной из стран Евросоюза. На его арест Интерполом выдан европейский ордер.