В Подмосковье убили советника главы Электростали

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Советник главы подмосковной Электростали убита в частном доме в Ногинске, подозреваемый в преступлении задержан, сообщает ГСУСК по региону.

По данным СК, тело 29-летней женщины с множественными ножевыми ранениями было найдено 31 октября в одном из частных домов в подмосковном Ногинске. Следователи возбудили дело об убийстве.

"По подозрению в совершении данного преступления задержан мужчина личность которого в настоящее время устанавливается", — говорится в сообщении.

На официальном сайте администрации Электростали опубликовано сообщение о гибели Дарьи Туркиной. Как отмечается, ее жизнь трагически оборвалась на 30-м году.

"Администрация городского округа Электросталь с глубоким прискорбием сообщает, что 31 октября на 30-м году трагически оборвалась жизнь Туркиной Дарьи… Администрация городского округа Электросталь скорбит о тяжелой утрате и выражает глубокие искренние соболезнования родным и близким Дарьи Туркиной", — говорится в сообщении.