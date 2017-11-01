В Москве из банковской ячейки украли более 22 миллионов рублей

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Неизвестный похитил из ячейки банка "ВТБ Банк Москвы" на Тверской улице в Москве более 22 миллионов рублей, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный похитил из банковской ячейки отделения банка "ВТБ Банк Москвы" более 22 миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт кражи, не уточнив название банка. По данным полиции, инцидент произошел накануне днем. Представитель арендатора ячейки заявила, что оттуда пропали 22,6 миллиона рублей.

Проводится проверка.