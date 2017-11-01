СК проверяет данные о смерти в Ангарске врача после 30-часового дежурства

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Следователи начали проверку после сообщений о смерти врача-акушера перинатального центра в Ангарске после 30-часового дежурства, сообщает пресс-служба СК РФ по Иркутской области.

Ранее СМИ сообщили о смерти акушера-гинеколога перинатального центра в Ангарске. Отмечалось, что накануне смерти врач проработала в дежурной смене более тридцати часов.

"Первого ноября в ходе мониторинга следствием средств массовой информации выявлен телевизионный репортаж о смерти акушера-гинеколога Ангарского перинатального центра… в отношении должностных лиц Ангарского перинатального центра начата доследственная проверка по ст. 293 УК РФ (халатность)", — говорится в сообщении.