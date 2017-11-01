В Омске уволили воспитателя школы-интерната, где избили подростка

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Омские прокуроры провели проверку после избиения подростка в омской школе-интернате из-за сломанных наушников, воспитатель уволен, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

Как ранее сообщали в СК, в интернете и ряде СМИ опубликовано видео и информация, что четверо воспитанников омской адаптивной школы-интерната в возрасте от 13 до 17 лет избили 13-летнего мальчика из этого же интерната за сломанные наушники. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил доследственную проверку на контроль в центральном аппарате ведомства, против преподавателей интерната заведено было по статье "халатность". Отмечалось, что после инцидента двое подростков 16 и 17 лет убежали из школы-интерната, но через несколько часов были найдены полицейскими и доставлены в школу.

"По результатам проверки директору… "Адаптивная школа-интернат №5" внесено представление. Воспитатель, допустивший возможность избиения несовершеннолетнего, уволен за невыполнение своих должностных обязанностей, заместитель директора по воспитательной работе привлечен к дисциплинарной ответственности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что избиение подростка стало возможным из-за нарушения воспитателем должностной инструкции и отсутствия контроля за поведением воспитанников.