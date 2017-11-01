В Москве возбудили еще одно дело после поджога квартиры судьи

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Следователи в Москве возбудили еще одно уголовное дело после поджога квартиры судьи Московского городского суда, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по столице Юлия Иванова.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что неизвестный обокрал судью по гражданским делам Мосгорсуда на 600 долларов и поджег его квартиру на Ленинском проспекте. Как сообщалось, по факту произошедшего возбуждены два уголовных дела: о краже и умышленном повреждении имущества.

Как заявила Иванова, неизвестный также оставил в квартире на видном месте нож. "После чего совершил поджог квартиры, выразив тем самым угрозу убийством и причинением вреда здоровью судьи, в связи с рассмотрением им дел и материалов в суде", — пояснила Иванова.

По ее словам, возбуждено уголовное дело о насильственных действиях, связанных с осуществлением правосудия.