В Новосибирске осудят "хакера" за исправление оценок в электронном журнале

КРАСНОЯРСК, 1 ноя. — РИА Новости. Бывший ученик одной из новосибирских гимназий обвиняется в исправлении оценок себе и одноклассникам в электронном журнале, дело направлено в суд, сообщает пресс-служба управления МВД по Новосибирской области.

В ведомстве сообщили, что, по версии следствия, весной 2016 года учащийся одной из гимназий Новосибирска с помощью специальной компьютерной программы получил логин и пароль администратора электронного журнала учебного заведения, которые сообщил своему однокласснику. Получив доступ к электронному дневнику, в течение месяца следующего учебного года 16-летний гимназист исправлял плохие оценки не только себе, но и своим одноклассникам, по их просьбе.

В ноябре 2016 года преподаватели гимназии заметили внесенные в электронный журнал изменения и сообщили об этом в полицию. После проведения проверки по данному факту было возбуждено уголовное дело.

"Завершено расследование уголовного дела по факту неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации, повлекшего модификацию компьютерной … В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу", — сказал собеседник агентства.

В отношении второго участника дела ведется проверка, после чего будет принято процессуальное решение. В полиции сообщили, что оба молодых человека уже закончили школу, но еще являются несовершеннолетними.