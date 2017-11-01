СК завершил расследование дела о беспорядках на Хованском кладбище

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела о массовых беспорядках на Хованском кладбище в Москве, сообщила журналистам в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Завершено расследование уголовного дела о массовых беспорядках на Хованском кладбище, произошедших в июне 2016 года… В ближайшее время уголовное дело будет направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд", — сказала Петренко.

Массовая драка на крупнейшем кладбище столицы произошла в мае 2016 года — в "побоище" участвовали около 200 человек, трех человек забили насмерть, 112 человек были задержаны. По данным следствия, конфликт произошел из-за борьбы за территорию обслуживания на кладбище.

Расследование показало, что приезжие из ближнего зарубежья "нанесли травмы гражданам и повредили несколько припаркованных автомобилей". Были возбуждены дела о хулиганстве, умышленном причинении легкого вреда здоровью и умышленном уничтожении имущества.

Как пояснял РИА Новости источник в правоохранительных органах, параллельно Следственный комитет занимается другим уголовным делом по этой же истории, но по более тяжким статьям — об избиении до смерти и некоторым другим. По этому делу, по разным данным, проходят 16 или 17 человек, в том числе бывший полицейский Никита Мошенко и предполагаемый организатор "побоища" — соучредитель общественной организации "Здоровая нация" Александр Бочарников.