Суд продлил домашний арест фигурантам дела о мошенничестве в Роскомнадзоре

Уголовное дело о мошенничестве в Роскомнадзоре (12)

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы до 7 февраля продлил срок домашнего ареста пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому и другим фигурантам дела о мошенничестве в ведомстве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока действия меры пресечения", — сказала она.

Дело было возбуждено по факту заключения фиктивных трудовых договоров.

По делу под домашним арестом находятся пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, глава аппарата Роскомнадзора Александр Весельчаков и начальник правового управления Борис Едидин. Статья предполагает до 10 лет заключения.

О статусе дела свидетельствует тот факт, что расследованием занимается центральный аппарат СК РФ — Главное управление по расследованию особо важных дел.