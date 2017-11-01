Спецслужбы стран ШОС пресекли 40 терактов в российских городах в 2016 году

ТАШКЕНТ, 1 ноя – РИА Новости. Спецслужбы стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пресекли в минувшем году подготовку 40 терактов в городах России, заявил в среду директор исполкома Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Евгений Сысоев.

В среду в Ташкенте открылась пятая научно-практическая конференция РАТС ШОС "Борьба с терроризмом — сотрудничество без границ". В ней участвуют представители спецслужб стран-членов организации, а также представители профильных международных организации и межгосударственных структур – Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), Антитеррористического центра СНГ, ОДКБ, ОБСЕ, Совета командующих пограничными войсками стран СНГ.

"В 2016 году ФСБ России во взаимодействии с партнерами из Таджикистана и Киргизии в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде на стадии подготовки пресечено 40 преступлений террористической направленности", — заявил Сысоев в своем выступлении на конференции.

По его данным, спецслужбами Казахстана, Киргизии и России в прошлом году пресечена деятельность группы "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), планировавшей теракты в странах ШОС. Спецслужбами Казахстана переданы коллегам в Киргизию, РФ и Узбекистан пять членов международных террористических организаций, находившихся в розыске, еще 14 террористов, были задержаны в Киргизии и России.

В 2016 года также не допущен выезд на территорию стран ШОС 200 лиц, пытавшихся вступить в террористические организации, а также ограничен доступ к 100 тысячам интернет-ресурсов, содержащих террористический контент.

Сысоев отметил, что дополнительный импульс консолидации усилий в борьбе с терроризмом и экстремизмом придает вступление в ШОС Индии и Пакистана. "Богатый опыт и широкие возможности наших коллег существенно увеличивают потенциал нашей антитеррористической структуры", — отметил директор исполкома РАТС.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Ташкенте были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.