В Барнауле подросток скончался от разрыва селезенки

БАРНАУЛ, 1 ноя — РИА Новости. Следователи в Алтайском крае выясняют обстоятельства гибели мальчика, который был госпитализирован из школы в Барнауле после травматического разрыва селезенки и скончался в больнице, сообщает в среду региональное СУ СК.

По данным ведомства, 14-летнего мальчика госпитализировали 21 октября, 29 октября он скончался. "Мальчика доставили в детскую городскую клиническую больницу прямо из школы после того, как у него ухудшилось самочувствие. Медики диагностировали травматический разрыв селезенки и обильную кровопотерю. Спустя некоторое время подросток скончался", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Максимальная санкция предусматривает до двух лет лишения свободы.

Следователи устанавливают, при каких обстоятельствах подросток получил травму живота, назначены судебные медицинские экспертизы. Помимо этого, следствие даст правовую оценку действиям медработников на предмет своевременности и качества оказанной мальчику помощи.