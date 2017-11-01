Суд арестовал обвиняемого в убийстве девушки из ревности в Москве

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Арестован молодой человек обвиняемый в том, что он в сентябре в ссоре из ревности зарезал девушку у подъезда дома на юго-востоке Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что утром 12 сентября 2017 года вблизи жилого дома на улице Краснодарская в городе Москве прохожими было обнаружено тело 23-летней девушки с колото-резаными ранениями в области туловища. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.

По словам Ивановой, благодаря работе следователей и оперативных сотрудников 20 сентября фигурант был задержан на территории Мытищинского района Московской области, ему предъявлено обвинение в убийстве.

"Во время допроса молодой человек признал вину в полном объеме и пояснил, что конфликт с девушкой произошел из-за ревности. В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказала собеседница агентства.